Milano 9:24
42.337 -0,20%
Nasdaq 22-set
24.761 0,00%
Dow Jones 22-set
46.382 +0,14%
Londra 9:24
9.251 +0,27%
23.634 +0,45%

Analisi Tecnica: indice DAX del 22/09/2025

Finanza
Analisi Tecnica: indice DAX del 22/09/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 22 settembre

Andamento annoiato per il principale indice di Francoforte, che chiude la sessione in ribasso dello 0,48%.

Lo status tecnico di medio periodo del DAX ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 23.691,3. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 24.036,6, mentre il primo supporto è stimato a 23.346.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```