Analisi Tecnica: indice Eurostoxx 50 del 22/09/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 22 settembre
Discesa moderata per l'Eurostoxx 50, che chiude la giornata del 22 settembre con una variazione percentuale negativa dello 0,30% rispetto alla seduta precedente.
Il quadro tecnico di breve periodo dell'Eurostoxx 50 mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 5.477. Rischio di discesa fino a 5.388 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 5.566.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)