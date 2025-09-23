Milano 9:24
Analisi Tecnica: indice FTSE 100 del 22/09/2025

Analisi Tecnica: indice FTSE 100 del 22/09/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 22 settembre

Frazionale rialzo per il principale indice della Borsa di Londra, che mette a segno un modesto profit a +0,23%.

Lo status tecnico del FTSE 100 è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 9.252, mentre il primo supporto è stimato a 9.219,5. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 9.284,5.


(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
