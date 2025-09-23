Milano 9:24
42.337 -0,20%
Nasdaq 22-set
24.761 0,00%
Dow Jones 22-set
46.382 +0,14%
Londra 9:24
9.251 +0,27%
23.634 +0,45%

Analisi Tecnica: indice FTSE MIB del 22/09/2025

Finanza
Analisi Tecnica: indice FTSE MIB del 22/09/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 22 settembre

Piccolo passo in avanti per il principale indice della Borsa di Milano, che porta a casa un misero +0,26%.

Il grafico a breve del FTSE MIB mostra un trend moderatamente positivo con area di resistenza identificabile a quota 42.634 e supporto stimato a quota 42.084. Le implicazioni tecniche propendono per un'evoluzione del trend al rialzo con primo ostacolo a quota 43.183.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```