Analisi Tecnica: indice FTSE MIB del 22/09/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 22 settembre
Piccolo passo in avanti per il principale indice della Borsa di Milano, che porta a casa un misero +0,26%.
Il grafico a breve del FTSE MIB mostra un trend moderatamente positivo con area di resistenza identificabile a quota 42.634 e supporto stimato a quota 42.084. Le implicazioni tecniche propendono per un'evoluzione del trend al rialzo con primo ostacolo a quota 43.183.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)