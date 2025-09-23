Milano 9:24
Finanza
Analisi Tecnica: indice Nasdaq Composite del 22/09/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 22 settembre

Moderatamente al rialzo la prestazione del Nasdaq Composite, che chiude con una variazione percentuale dello 0,70%.

Lo status tecnico del Nasdaq Composite è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 22.964,9, mentre il primo supporto è stimato a 22.437,2. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 23.492,5.


(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
