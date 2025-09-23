Analisi Tecnica: USD/YEN del 22/09/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 22 settembre
Giornata fiacca per il cross americano contro Yen, che chiude gli scambi con una variazione percentuale pari a -0,13%.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva del Dollaro USA nei confronti dello Yen giapponese, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 147,888. Primo supporto visto a 147,663. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 147,588.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)