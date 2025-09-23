Avincis entra nel mercato eolico offshore con l’acquisizione di KN Helicopters

(Teleborsa) -, il più grande operatore europeo di servizi aerei di emergenza, ha acquisito KN Helicopters in Danimarca.offshore dal 2016, avendo siglato contratti con proprietari e operatori di parchi eolici come Vattenfall e Siemens. L’azienda è, che continuerà a dirigere le operazioni di KN Helicopters a seguito della transazione. Con KN Helicopters, Avincis entra nel mercato in rapida crescita dell’eolico offshore, che rappresenta un ulteriore settore di sviluppo per l’azienda nell’espansione verso nuovi servizi e nuove aree geografiche.Questa acquisizione strategica, spiega una nota, rafforzerà ulteriormente la presenza di Avincis nei Paesi nordici, dove opera in Norvegia, Svezia e Finlandia da oltre dieci anni.Attualmente KN Helicopters opera con tre Airbus H135 e un Airbus H145. Questi si aggiungeranno alla flotta Avincis già esistente, che conta più di 60 elicotteri Airbus, e beneficeranno delle capacità di manutenzione e della competenza di Avincis nell’ambito della sua rete globale.Gli elicotteri sono sempre più considerati l’opzione preferita per soddisfare le esigenze di supporto rapido e flessibile del settore eolico offshore. Non solo sono più veloci rispetto alle tradizionali navi di servizio offshore, ma possono operare in sicurezza anche in condizioni meteo più difficili. Uno studio condotto da BCG conferma inoltre che gli elicotteri emettono cinque volte meno CO2 rispetto alle navi per le tipiche distanze percorse per raggiungere i parchi eolici offshore¹.. Secondo il Global Offshore Wind Report 2025, oggi sono installati a livello mondiale 83 GW di capacità, sufficienti a fornire elettricità alternativa a 73 milioni di famiglie. Il rapporto evidenzia anche il potenziale futuro dell’energia eolica offshore, che si prevede aumenterà con un tasso medio annuo di crescita composto del 28% fino al 2029 e del 15% fino al 2034, mentre le nuove installazioni annuali globali di capacità eolica offshore dovrebbero superare i traguardi dei 30 GW entro il 2030 e dei 50 GW entro il 2033., ha dichiarato: “Siamo entusiasti di dare il benvenuto al team di KN Helicopters nel gruppo Avincis.. L’energia eolica offshore ha un futuro entusiasmante, e non vediamo l’ora di supportare i proprietari di parchi eolici in Danimarca con gli stessi servizi in elicottero dedicati che forniamo da 60 anni in altri mercati globali. Crediamo che KN Helicopters abbia un enorme potenziale e una grande cultura aziendale. Aggiungerla al nostro portafoglio ci offrirà un ulteriore strumento per garantire una crescita sostenibile e di lungo periodo per la nostra attività"., ha commentato: “Io e la mia socia, Karin Granhøj, abbiamo fondato KN Helicopters con grande dedizione, duro lavoro e credendo fortemente nel nostro solido modello di business, basato sull’offerta di servizi in elicottero di alta qualità, flessibili e sicuri per l’industria eolica. Siamo molto orgogliosi di diventare oggi parte del Gruppo Avincis, che rappresenta unnel mercato dell’eolico offshore. Guardiamo con grande entusiasmo alla nostra futura collaborazione con il Gruppo Avincis.”I dettagli finanziari della transazione non sono stati resi noti.