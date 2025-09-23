Bestbe Holding, Cda rinvia approvazione bilancio 2024: verifiche in corso

(Teleborsa) - Il Consiglio di amministrazione di Bestbe Holding
, holding di partecipazioni quotata sul mercato regolamentato Euronext Milan ha deciso di non procedere all’approvazione del bilancio d’esercizio e consolidato
al 31 dicembre 2024, rinviando la delibera per consentire ulteriori verifiche e approfondimenti su alcuni aspetti.
La società ha precisato che informerà il mercato sugli sviluppi
relativi alla situazione patrimoniale
ai sensi dell’articolo 2446 del Codice civile e sulla ridefinizione del calendario finanziario
.
In una nota, BBH ha inoltre chiarito un passaggio del comunicato diffuso il 10 settembre scorso sul recesso di Tenet Securities Ltd
. Contrariamente a quanto riportato, la società non ha accettato la proposta ricevuta da Tenet il 31 agosto 2025, ma ne ha soltanto preso atto.(Foto: Benjamin Child on Unsplash)