Clearstream Europe, rebranding riflette impegno su mercato dei capitali europeo
(Teleborsa) - A partire dal 26 settembre 2025, Clearstream Banking AG, il depositario centrale di titoli (CSD) di Clearstream con sede in Germania, avrà un nuovo nome: Clearstream Europe AG. Il nuovo nome riflette meglio la presenza paneuropea di Clearstream.

La soluzione CSD paneuropea di Clearstream funge da principale punto di accesso unico a TARGET2-Securities (T2S), il sistema di regolamento paneuropeo della Banca Centrale Europea (BCE). Clearstream Europe gestisce costantemente oltre il 50% dell'intero volume di T2S. Collega una rete di 19 mercati europei, offrendo accesso a 60 mercati a livello globale insieme al Deposito Centrale Internazionale di Titoli (ICSD) di Clearstream.

"Il rebranding sottolinea il nostro impegno nella costruzione di un mercato dei capitali europeo più integrato e competitivo, in grado di competere efficacemente con gli altri centri finanziari globali", ha detto Dirk Loscher, CEO di Clearstream Europe.
