Clearstream Europe, rebranding riflette impegno su mercato dei capitali europeo

(Teleborsa) - A partire dal 26 settembre 2025, Clearstream Banking AG, il depositario centrale di titoli (CSD) di Clearstream con sede in Germania, avrà un. Il nuovo nome riflette meglio la presenza paneuropea di Clearstream.La soluzione CSD paneuropea di Clearstream funge da principale, il sistema di regolamento paneuropeo della Banca Centrale Europea (BCE). Clearstream Europe gestisce costantemente oltre il 50% dell'intero volume di T2S. Collega una rete di 19 mercati europei, offrendo accesso a 60 mercati a livello globale insieme al Deposito Centrale Internazionale di Titoli (ICSD) di Clearstream."Il rebranding sottolinea il nostro impegno nella costruzione di un mercato dei capitali europeo più integrato e competitivo, in grado di competere efficacemente con gli altri centri finanziari globali", ha dettodi Clearstream Europe.