Milano 22-set
42.423 0,00%
Nasdaq 22-set
24.761 +0,55%
Dow Jones 22-set
46.382 +0,14%
Londra 22-set
9.227 0,00%
Francoforte 22-set
23.527 0,00%

Mare Group, approvato progetto di fusione per incorporazione di Powerflex

Finanza
Mare Group, approvato progetto di fusione per incorporazione di Powerflex
(Teleborsa) - Il Consiglio di amministrazione di Mare Group, azienda di ingegneria quotata su Euronext Growth Milan e attiva in Italia e all’Estero nell’innovazione attraverso tecnologie abilitanti, ha approvato il progetto di fusione per incorporazione di Powerflex.

L’operazione di fusione – spiega l'azienda in una nota – si inserisce nel più ampio percorso di integrazione e riorganizzazione del gruppo avviato con l’approvazione la scorsa settimana dei progetti di fusione per incorporazione di La SIA e di M2R Holding. Tale processo è finalizzato alla semplificazione dell’assetto di governance del Gruppo e alla valorizzazione delle sinergie operative, amministrative e gestionali esistenti tra le società che lo compongono.

Poiché il capitale sociale di Powerflex è interamente detenuto da Mare Group, la fusione è qualificabile come incorporazione di società interamente posseduta, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 2505 cod. civ. e, pertanto, si applicheranno alla Fusione le semplificazioni previste dalla normativa applicabile.

Condividi
```