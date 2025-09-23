Mare Group, approvato progetto di fusione per incorporazione di Powerflex

(Teleborsa) - Il Consiglio di amministrazione di Mare Group
, azienda di ingegneria quotata su Euronext Growth Milan e attiva in Italia e all’Estero nell’innovazione attraverso tecnologie abilitanti, ha approvato il progetto di fusione
per incorporazione di Powerflex
.
L’operazione di fusione – spiega l'azienda in una nota – si inserisce nel più ampio percorso di integrazione
e riorganizzazione
del gruppo avviato con l’approvazion
e la scorsa settimana dei progetti di fusione per incorporazione di La SIA e di M2R Holding. Tale processo è finalizzato alla semplificazione dell’assetto di governance del Gruppo e alla valorizzazione delle sinergie operative, amministrative e gestionali esistenti tra le società che lo compongono.
Poiché il capitale sociale
di Powerflex è interamente detenuto da Mare Group, la fusione
è qualificabile come incorporazione di società interamente posseduta
, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 2505 cod. civ. e, pertanto, si applicheranno alla Fusione le semplificazioni previste dalla normativa applicabile.