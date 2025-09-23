Milano 17:35
Yoox, svolta al Mimit: parti valuteranno soluzioni alternative ai licenziamenti

Urso: “soluzioni condivise per il rilancio dell'azienda”

(Teleborsa) - Svolta al Mimit nella vertenza Yoox. Le parti - azienda e organizzazioni sindacali - accogliendo l’invito del ministro delle Imprese e del Made in Italy, sen. Adolfo Urso, hanno manifestato la propria disponibilità a esaminare tutte le possibili soluzioni alternative alla procedura di licenziamento collettivo già avviata.

“Consideriamo Yoox una realtà rilevante, da salvaguardare per tutelare l’occupazione e la sua presenza sul territorio. La riorganizzazione di questa azienda non può e non deve avvenire attraverso azioni unilaterali”, ha dichiarato il ministro Urso in apertura dei lavori del tavolo, auspicando l’avvio di “un confronto serio e trasparente, nel quale tutte le parti agiscano con responsabilità e spirito costruttivo, verso soluzioni condivise per il rilancio dell'azienda”.

Accogliendo con favore la disponibilità manifestata dall'azienda e dalle organizzazioni sindacali, il Mimit ha aggiornato i lavori del tavolo al 2 ottobre.
