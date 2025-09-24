Analisi Tecnica: CHF/USD del 23/09/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 23 settembre
Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta del Franco rosso crociato contro USD, che in chiusura evidenzia un timido -0,14%.
Lo scenario tecnico del Franco svizzero contro Dollaro USA mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 0,7904 con area di resistenza individuata a quota 0,7941. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 0,7891.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)