Analisi Tecnica: Dow Jones 30 del 23/09/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 23 settembre

Seduta sostanzialmente invariata per il Dow Jones 30, che termina gli scambi con una variazione percentuale pari a -0,19%.

Allo stato attuale lo scenario di breve del Dow Jones 30 rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 46.443,4. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 46.080,2. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 46.806,7.


