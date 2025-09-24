Milano 9:05
42.344 -0,31%
Nasdaq 23-set
24.580 0,00%
Dow Jones 23-set
46.293 -0,19%
Londra 9:05
9.214 -0,11%
23.583 -0,12%

Analisi Tecnica: Future FTSE MIB del 23/09/2025

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 23 settembre

Sessione moderatamente positiva quella del 23 settembre, per il derivato italiano, che termina gli scambi in salita a 42.270.

La situazione di medio periodo del Future sul FTSE MIB resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 42.530. Supporto visto a quota 42.015. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 43.045.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
