Analisi Tecnica: Future FTSE MIB del 23/09/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 23 settembre
Sessione moderatamente positiva quella del 23 settembre, per il derivato italiano, che termina gli scambi in salita a 42.270.
La situazione di medio periodo del Future sul FTSE MIB resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 42.530. Supporto visto a quota 42.015. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 43.045.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)