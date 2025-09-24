Analisi Tecnica: Hang Seng Index del 23/09/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 23 settembre
Chiusura in rosso per l'Hang Seng Index, che termina la seduta segnando un calo dello 0,70%.
Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista dell'indice della Borsa di Hong Kong. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 26.658,6, con il supporto più immediato individuato in area 25.909,4. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 25.659,6.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)