Analisi Tecnica: Hang Seng Index del 23/09/2025

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 23 settembre

Chiusura in rosso per l'Hang Seng Index, che termina la seduta segnando un calo dello 0,70%.

Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista dell'indice della Borsa di Hong Kong. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 26.658,6, con il supporto più immediato individuato in area 25.909,4. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 25.659,6.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
