Analisi Tecnica: indice CAC-40 del 23/09/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 23 settembre
Seduta moderatamente positiva per l'indice principale della Borsa di Parigi, che ha chiuso in rialzo a 7.872.
Lo status tecnico del CAC 40 è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 7.900,4, mentre il primo supporto è stimato a 7.815,3. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 7.985,4.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)