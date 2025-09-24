Milano 9:05
42.344 -0,31%
Nasdaq 23-set
24.580 0,00%
Dow Jones 23-set
46.293 -0,19%
Londra 9:05
9.214 -0,11%
23.583 -0,12%

Analisi Tecnica: indice CAC-40 del 23/09/2025

Analisi Tecnica: indice CAC-40 del 23/09/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 23 settembre

Seduta moderatamente positiva per l'indice principale della Borsa di Parigi, che ha chiuso in rialzo a 7.872.

Lo status tecnico del CAC 40 è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 7.900,4, mentre il primo supporto è stimato a 7.815,3. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 7.985,4.


(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
