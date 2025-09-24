Analisi Tecnica: indice DAX del 23/09/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 23 settembre
Frazionale rialzo per il principale indice di Francoforte, che mette a segno un modesto profit a +0,36%.
Lo status tecnico di medio periodo del DAX ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 23.737,5. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 24.052,9, mentre il primo supporto è stimato a 23.422,2.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)