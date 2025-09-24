Milano 9:05
42.344 -0,31%
Nasdaq 23-set
24.580 0,00%
Dow Jones 23-set
46.293 -0,19%
Londra 9:05
9.214 -0,11%
23.583 -0,12%

Analisi Tecnica: indice DAX del 23/09/2025

Finanza
Analisi Tecnica: indice DAX del 23/09/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 23 settembre

Frazionale rialzo per il principale indice di Francoforte, che mette a segno un modesto profit a +0,36%.

Lo status tecnico di medio periodo del DAX ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 23.737,5. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 24.052,9, mentre il primo supporto è stimato a 23.422,2.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```