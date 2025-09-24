Milano 11:15
42.378 -0,23%
Nasdaq 23-set
24.580 0,00%
Dow Jones 23-set
46.293 -0,19%
Londra 11:15
9.213 -0,12%
Francoforte 11:14
23.571 -0,17%

Analisi Tecnica: indice FTSE 100 del 23/09/2025

Finanza
Analisi Tecnica: indice FTSE 100 del 23/09/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 23 settembre

La giornata del 23 settembre è stata vissuta all'insegna della debolezza per il principale indice della Borsa di Londra, che ha terminato in calo a 9.196,2.

Analizzando lo scenario del FTSE 100 si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 9.193,7. Prima resistenza a 9.213,4. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 9.191,1.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```