Analisi Tecnica: indice FTSE 100 del 23/09/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 23 settembre
La giornata del 23 settembre è stata vissuta all'insegna della debolezza per il principale indice della Borsa di Londra, che ha terminato in calo a 9.196,2.
Analizzando lo scenario del FTSE 100 si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 9.193,7. Prima resistenza a 9.213,4. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 9.191,1.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)