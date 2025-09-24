Milano 9:06
42.341 -0,32%
Nasdaq 23-set
24.580 0,00%
Dow Jones 23-set
46.293 -0,19%
Londra 9:06
9.213 -0,11%
23.587 -0,11%

Analisi Tecnica: indice FTSE MIB del 23/09/2025

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 23 settembre

Sostanziale invarianza per il principale indice della Borsa di Milano, che archivia la seduta con un +0,13%.

L'esame di breve periodo del FTSE MIB classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 42.652 e primo supporto individuato a 42.129. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 43.175.


