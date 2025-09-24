Analisi Tecnica: indice FTSE MIB del 23/09/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 23 settembre
Sostanziale invarianza per il principale indice della Borsa di Milano, che archivia la seduta con un +0,13%.
L'esame di breve periodo del FTSE MIB classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 42.652 e primo supporto individuato a 42.129. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 43.175.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)