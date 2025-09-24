Analisi Tecnica: indice IBEX-35 del 23/09/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 23 settembre
Moderatamente al rialzo la prestazione di indice spagnolo, che chiude con una variazione percentuale dello 0,50%.
La struttura di medio periodo resta connotata positivamente, mentre segnali di contrazione emergono per l'impostazione di breve periodo costretta a confrontarsi con la resistenza individuata a quota 15.251,8. Ottimale ancora il ruolo funzionale di supporto offerto da 15.073,6. Complessivamente il contesto generale potrebbe giustificare una continuazione della fase di consolidamento verso quota 14.988,9.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)