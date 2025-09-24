Analisi Tecnica: indice MDAX del 23/09/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 23 settembre
Seduta in frazionale rialzo per l'indice dei titoli tedeschi a media capitalizzazione, che ha terminato gli scambi in aumento a 30.265,4.
Il quadro di medio periodo dell'indice MDAX ribadisce l'andamento negativo della curva. Nel breve periodo, invece, si intravede la possibilità di un timido spunto rialzista che incontra la prima area di resistenza a 30.439,5. Primo supporto individuato a 30.122,5. La presenza di eventuali spunti positivi propendono per un movimento verso l'alto con target 30.756,5.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)