Milano 9:06
42.341 -0,32%
Nasdaq 23-set
24.580 0,00%
Dow Jones 23-set
46.293 -0,19%
Londra 9:06
9.213 -0,11%
23.587 -0,11%

Analisi Tecnica: indice MDAX del 23/09/2025

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 23 settembre

Seduta in frazionale rialzo per l'indice dei titoli tedeschi a media capitalizzazione, che ha terminato gli scambi in aumento a 30.265,4.

Il quadro di medio periodo dell'indice MDAX ribadisce l'andamento negativo della curva. Nel breve periodo, invece, si intravede la possibilità di un timido spunto rialzista che incontra la prima area di resistenza a 30.439,5. Primo supporto individuato a 30.122,5. La presenza di eventuali spunti positivi propendono per un movimento verso l'alto con target 30.756,5.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
