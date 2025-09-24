Analisi Tecnica: indice S&P 500 del 23/09/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 23 settembre
Contenuto ribasso per il maggiore indice americano, che archivia la sessione in flessione dello 0,55%.
Tecnicamente, l'S&P 500 è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 6.700,3, mentre il supporto più immediato si intravede a 6.606,9. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 6.793,7.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)