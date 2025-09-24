Analisi Tecnica: Swiss Market Index del 23/09/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 23 settembre
Seduta trascurata per l'indice svizzero, che archivia la giornata con un timido -0,19%.
Lo scenario di medio periodo dello SMI (Swiss Market Index) ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 12.152,8. Supporto a 12.025,7. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 12.280.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)