Milano 9:06
42.341 -0,32%
Nasdaq 23-set
24.580 0,00%
Dow Jones 23-set
46.293 -0,19%
Londra 9:06
9.213 -0,11%
23.587 -0,11%

Analisi Tecnica: Swiss Market Index del 23/09/2025

Finanza
Analisi Tecnica: Swiss Market Index del 23/09/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 23 settembre

Seduta trascurata per l'indice svizzero, che archivia la giornata con un timido -0,19%.

Lo scenario di medio periodo dello SMI (Swiss Market Index) ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 12.152,8. Supporto a 12.025,7. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 12.280.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
