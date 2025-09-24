Analisi Tecnica: USD/CAD del 23/09/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 23 settembre
Appiattita la performance del cross USD contro "Loonie", che porta a casa un modesto +0,09%.
Le implicazioni di breve periodo del Dollaro USA nei confronti del Dollaro Canadese sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 1,3856. Possibile una discesa fino al bottom 1,3799. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 1,3913.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)