Bancomat e Sport e Salute insieme per ‘Illumina’, progetto che coinvolge le comunità italiane





(Teleborsa) -insieme fino al 2027. Presentata a Roma la partnership che ha come obiettivo quello di promuovere un cambiamento concreto e duraturo, mettendo al centro i giovani, l’innovazione sociale e il valore del territorio.“Insieme a Bancomat vogliamo portare futuro e innovazione nei territori, costruendo luoghi dove lo sport diventa motore di inclusione, educazione e partecipazione civica. Vogliamo dare voce alle comunità, ai giovani, coinvolgendoli attivamente e trasformando le loro idee in realtà concrete”, ha sottolineato, Amministratore Delegato di Sporte e Salute.Focus della collaborazione è il progetto ‘’, ideato da Sport e Salute come risposta concreta alla necessità di restituire ai cittadini luoghi di aggregazione autentici, accessibili e sicuri attraverso il linguaggio comune dello sport.“Siamo orgogliosi di sostenere questo progetto, iniziativa che promuove sport, inclusione e socialità attraverso una virtuosa collaborazione tra pubblico e privato. - ha spiegato, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Bancomat - Per Bancomat, l’innovazione deve tradursi in strumenti concreti al servizio delle persone e del territorio. Con Sport e Salute, investiamo in spazi che favoriscono l’incontro, il gioco, la formazione ed il benessere, contribuendo alla costruzione di una società più consapevole, connessa e inclusiva”.Il progetto è rivolto aicon l’obiettivo di realizzare Spazi Illumina modulari, inclusivi, riconoscibili e funzionali per lo svolgimento di attività sportive e ricreative. Lo sport, in questo senso, diventa più di un’attività fisica: è un linguaggio comune, un’opportunità di crescita, un ponte tra generazioni e culture. Con Illumina c’è l’idea di una società nella quale lo spazio pubblico torna ad essere il centro della vita sociale. Si partirà insieme da un Comune Italiano coinvolgendo le comunità nella scelta delle discipline sportive, ma anche attraverso processi di co-design e arte partecipata, per generare così un circolo virtuoso di sostenibilità, sviluppo economico e benessere diffuso.