Braga Moro, crescita a doppia cifra dei ricavi nel semestre

Braga Moro Sistemi di Energia
, attiva nella progettazione e produzione di soluzioni di elettronica di controllo e di potenza ad alte prestazioni per infrastrutture mission-critical, ha chiuso il primo semestre, al 30 giugno 2025 con ricavi
pari a Euro 8,9 milioni, in crescita del 32,3% rispetto a Euro 6,7 milioni del primo semestre 2024, grazie all’espansione del portafoglio clienti e al consolidamento e sviluppo delle relazioni con i clienti esistenti, per entrambe le linee di business e le aree geografiche target.
Il Valore della Produzione
è pari a Euro 9,5 milioni, in crescita del 32,9% rispetto a Euro 7,1 milioni al 30 giugno 2024.
L’EBITDA
si attesta a Euro 1,6 milioni ed evidenzia una significativa crescita del +49,6% rispetto al primo semestre 2024 (Euro 1,0 milioni), con una redditività rispetto al valore della produzione del 16,5%, in crescita di 180bps rispetto al 14,7% del primo semestre 2024. Dopo Ammortamenti per Euro 0,8 milioni (Euro 0,7 milioni nell’1H2024), di cui Euro 0,6 milioni relativi all’ammortamento dell’avviamento derivante dal consolidamento integrale della partecipazione di Cipierre Elettronica, l’EBIT
si attesta a Euro 0,8 milioni, in forte crescita rispetto a Euro 0,3 milioni mell’1H2024.
Il primo semestre 2025 si chiude con un Risultato netto
pari a Euro 0,2 milioni, in significativo miglioramento rispetto a Euro 0,02 milioni del primo semestre 2024.
Al 30 giugno 2025 la Posizione Finanziaria Netta
ammonta a Euro 6,8 milioni (debito netto), in aumento rispetto a Euro 6,0 milioni (debito netto) al 31 dicembre 2024, mentre il Patrimonio Netto si incrementa a Euro 2,7 milioni (Euro 2,5 milioni al 31 dicembre 2024). Si ricorda che entrambi i dati non includono gli effetti dell’aumento di capitale sottoscritto nell’ambito del collocamento sul mercato Euronext Growth Milan, avvenuto successivamente al primo semestre 2025.Outlook
Il Gruppo "affronta il resto dell’anno con ottimismo, confidando di proseguire il trend positivo riscontrato nel 2024 e nel primo semestre 2025, in un’ottica di crescita sostenibile e continuità aziendale. Il management è inoltre focalizzato a dare attuazione alle strategie di sviluppo delineate in sede di IPO e incentrate sull’espansione geografica all’estero (sono in fase di definizione accordi di distribuzione in Bangladesh, Singapore, Malesia e Thailandia, mercati con elevate potenzialità), sull’innovazione di prodotto e di processo tramite R&D, sul rafforzamento della capacità produttiva, nonché sulla crescita inorganica supportata dall’M&A", si legge nella nota dei conti.