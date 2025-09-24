Milano 17:35
Calderone: al via dal 15 ottobre la piattaforma per l’autoimpiego giovanile

(Teleborsa) - "Dal 15 di ottobre sarà operativa la piattaforma che il ministero del Lavoro gestisce insieme a Invitalia per la promozione dell'autoimpiego e dell'autoimprenditorialità". A dirlo la ministra al Lavoro, Marina Calderone.

"Il governo mette a disposizione un miliardo di euro su questo percorso, per costruire nuova impresa giovanile, nuovi studi professionali, nuove società tra professionisti, per dare ai giovani che vogliono mettersi in gioco anche sul fronte del lavoro autonomo, l'opportunità di farlo anche creando delle startup innovative che noi accompagneremo anche con dei supporti formativi e di tutoraggio che siano ad hoc", conclude Calderone.


