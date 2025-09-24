Milano 23-set
Directa SIM, il fondatore Mario Fabbri esce dal Cda

Finanza
(Teleborsa) - Mario Fabbri ha rassegnato le dimissioni dal consiglio di amministrazione di Directa SIM in cui non aveva deleghe.

Fabbri è stato uno dei fondatori di Directa insieme a Massimo Segre e Andrea Grinza. A 76 anni, con i risultati migliori di sempre della società che ha contribuito a creare, ha comunicato martedì sera che lascia il consiglio di amministrazione con effetto dalla data odierna.

Fabbri è stato per vent’anni amministratore delegato di Directa. Successivamente vicepresidente e poi dallo scorso anno è rimasto in Directa come membro del consiglio di amministrazione.
