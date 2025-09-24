First Capital, ceduto l'1,98% del capitale di Orsero per 6 milioni

(Teleborsa) - First Capital
informa che è stata completata con successo la cessione
, da parte della controllata First SICAF, di complessive 350 mila azioni ordinarie di Orsero
, pari a circa l’1,98% del capitale sociale
, ad un prezzo di 17,30 euro per azione e per un controvalore complessivo di 6,06 milioni
.
L’operazione è stata realizzata attraverso un accelerated book-building
riservato a investitori qualificati in Italia e istituzionali all’estero. La data di esecuzione dell’operazione (trade date) è il 24 settembre 2025 ed il regolamento è previsto per 26 settembre 2025.Banca Akros
ha agito in qualità di Sole Bookrunner
dell'operazione.
Nel contesto dell’operazione e coerentemente con la prassi di mercato per operazioni simili, First SICAF ha assunto nei confronti del Sole Bookrunner un impegno di lock-up
relativamente alle azioni di Orsero che resteranno di sua proprietà al termine dell’operazione, per un periodo di 60 giorni
.