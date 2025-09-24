Milano 9:08
42.329 -0,35%
Nasdaq 23-set
24.580 0,00%
Dow Jones 23-set
46.293 -0,19%
Londra 9:08
9.211 -0,14%
23.584 -0,12%

First Capital, ceduto l'1,98% del capitale di Orsero per 6 milioni

Finanza
First Capital, ceduto l'1,98% del capitale di Orsero per 6 milioni
(Teleborsa) - First Capital informa che è stata completata con successo la cessione, da parte della controllata First SICAF, di complessive 350 mila azioni ordinarie di Orsero, pari a circa l’1,98% del capitale sociale, ad un prezzo di 17,30 euro per azione e per un controvalore complessivo di 6,06 milioni.

L’operazione è stata realizzata attraverso un accelerated book-building riservato a investitori qualificati in Italia e istituzionali all’estero. La data di esecuzione dell’operazione (trade date) è il 24 settembre 2025 ed il regolamento è previsto per 26 settembre 2025.
Banca Akros ha agito in qualità di Sole Bookrunner dell'operazione.

Nel contesto dell’operazione e coerentemente con la prassi di mercato per operazioni simili, First SICAF ha assunto nei confronti del Sole Bookrunner un impegno di lock-up relativamente alle azioni di Orsero che resteranno di sua proprietà al termine dell’operazione, per un periodo di 60 giorni.
Condividi
```