Racing Force, ricavi e margini in aumento nel primo semestre

(Teleborsa) - Racing Force
, società specializzata nello sviluppo, produzione e commercializzazione di componenti di sicurezza per le competizioni
automobilistiche a livello mondiale, ha chiuso i primi sei mesi con ricavi
che si attestano a 39,3 milioni, in crescita di €1,7 milioni rispetto al primo semestre 2024 (+4,6% a cambi correnti, +4,8% a cambi costanti).
Il margine di contribuzione
ha raggiunto €24,6 milioni, con un incremento di +€1,5 milioni rispetto al 1H 2024 (+6,4%) e un’incidenza sui ricavi complessivi del Gruppo in crescita dal 61,5% al 62,5%.
Il flusso di cassa
dalla gestione operativa è stato di €7,6 milioni, con una cash conversion pari al 92%, grazie alla crescita dell’EBITDA ed al minor assorbimento del capitale circolante netto.
L’EBITDA
è pari a €8,3 milioni (EBITDA margin 21,1%), contro €8,2 milioni nel primo semestre 2024 (EBITDA margin 21,7%). La variazione in valore assoluto è dovuta all’incremento dei ricavi ed al miglioramento del Gross margin, al netto degli aumenti rilevati nelle spese commerciali (legati alle maggiori vendite) e dei costi di struttura (a supporto della crescita nel motorsport e dei progetti di diversificazione nel settore della difesa).
L’EBIT
è pari a €6,3 milioni (16,1% EBIT margin), contro €6,5 milioni (17,4% EBIT margin) nel primo semestre 2024.
Il Risultato netto
è pari a €4,2 milioni (10,8% dei Ricavi), contro €5,4 milioni (14,4% dei Ricavi) nel primo semestre 2024, principalmente a causa dell’apprezzamento dell’Euro nei confronti del dollaro americano e del dinaro del Bahrain, che ha generato differenze cambio negative non realizzate su saldi infragruppo nei primi sei mesi del 2025 per oltre €0,8 milioni, contro proventi non realizzati nel 1H 2024 per €0,3 milioni.
La Posizione Finanziaria Netta
di Gruppo è passata da €0,1 milioni a fine 2024 a €3,5 milioni al 30 giugno 2025.Paolo Delprato, Presidente e CEO di Racing Force Group
, ha commentato: “Il primo semestre 2025 conferma la straordinaria solidità del Gruppo e la capacità di trasformare i risultati operativi in cassa, con una cash conversion pari al 92% dell’EBITDA. Il miglioramento del gross margin di un punto percentuale, sostenuto da un mix di prodotto più favorevole e dalle efficienze realizzate nelle operations, evidenzia la qualità e l’efficacia del nostro modello industriale. In un contesto economico globale ancora caratterizzato da incertezze, la forte crescita a doppia cifra degli ordini nei 9 mesi
, testimonia la fiducia dei clienti e sostiene un outlook molto positivo per i prossimi mesi. Se l’attuale trend delle vendite verrà confermato, ci aspettiamo un secondo semestre particolarmente robusto
, con una migliore distribuzione dei costi di struttura sull’intero esercizio e un ulteriore rafforzamento della marginalità. Siamo ben posizionati per cogliere le opportunità del mercato e continuare a creare valore per tutti i nostri azionisti, mentre il completamento dei progetti di diversificazione, ormai prossimo, rappresenterà un motore aggiuntivo per la crescita futura”.