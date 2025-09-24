Milano 9:10
42.249 -0,54%
Nasdaq 23-set
24.580 0,00%
Dow Jones 23-set
46.293 -0,19%
Londra 9:11
9.203 -0,22%
23.569 -0,18%

SILVER del 23/09/2025

Finanza
SILVER del 23/09/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 23 settembre

Seduta trascurata per il metallo prezioso, che archivia la giornata con un controllato -0,16%.

Lo status tecnico dell'argento è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 44,87, mentre il primo supporto è stimato a 42,45. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 47,29.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```