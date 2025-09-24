SILVER del 23/09/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 23 settembre
Seduta trascurata per il metallo prezioso, che archivia la giornata con un controllato -0,16%.
Lo status tecnico dell'argento è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 44,87, mentre il primo supporto è stimato a 42,45. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 47,29.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)