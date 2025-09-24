STAR7, migliorano margini e debito nel primo semestre. Tengono i ricavi

STAR7

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e che fornisce una gamma integrata di servizi dedicati all'informazione di prodotto, ha chiuso ilconper circa 59 milioni di euro a tassi di cambio correnti (60 milioni a tassi di cambio costanti), -2,3% rispetto a 60,4 milioni nel primo semestre 2024. A parità di perimetro e a tassi di cambio costanti, i ricavi avrebbero evidenziato una crescita rispetto al dato del primo semestre 2024.L'ha registrato il valore di 9 milioni, in crescita del 4,9% rispetto a 8,6 milioni del primo semestre 2024. L'(depurato dai costi di integrazione e ristrutturazione principalmente riferiti al ramo d'azienda del Gruppo CAAR) ha raggiunto 9,6 milioni, facendo segnare un progresso del 4,8% rispetto a 9,2 milioni del primo semestre 2024). L', che si attesta al 15,3%, indica un miglioramento di 110 punti base rispetto al 14,2% del primo semestre 2024. L'è pari al 16,3%, in aumento di 110 punti base rispetto al 15,2% del primo semestre 2024.L'di 1,7 milioni, in aumento del 12% rispetto a 1,5 milioni del primo semestre 2024. Le operazioni di M&A sinora realizzate hanno generato un valore di avviamento netto al 30 giugno 2025 pari a 30,9 milioni, da cui derivano ammortamenti del goodwill per circa 2,4 milioni. Al netto dell'effetto degli ammortamenti del goodwill, ilrisulterebbe pari a 4,5 milioni."I risultati del primo semestre 2025, capace di generare valore anche in un contesto macroeconomico complesso e in assenza di contributi non strategici - ha commentato l'- Dopo una crescita del 19% registrata nel primo semestre 2024, il mantenimento di ricavi stabili nel 2025 - a parità di perimetro e tassi di cambio - rappresenta un segnale importante di tenuta e maturità del nostro approccio industriale."Ladei costi e di ottimizzazione del portafoglio progetti sta continuando a produrre risultati concreti in termini di miglioramento della marginalità, grazie a una maggiore efficienza operativa e a scelte mirate di focalizzazione su iniziative ad alto valore aggiunto - ha aggiunto - Questo si riflette nell'incremento dell'EBITDA, che evidenzia la crescente capacità del Gruppo di generare valore operativo, e in un miglioramento dell'utile netto, a conferma della sostenibilità economica delle nostre scelte strategiche".Laal 30 giugno 2025 è pari a 29,5 milioni (32,7 milioni di PFN Adjusted al 31 dicembre 2024). L'Indebitamento lordo si attesta a 45,5 milioni (53,3 milioni al 31/12/2024). Il rapporto Indebitamento finanziario netto/EBITDA LTM al 30 giugno 2025 pari a 1,6 si confronta con un valore di 1,8 al 31 dicembre 2024 (dato adjusted)., forti di un'organizzazione sempre più focalizzata, di un'offerta distintiva e di una strategia coerente con gli obiettivi di crescita sostenibile e redditività che ci siamo dati", ha detto Mondo.