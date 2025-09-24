Zest, assemblea straordinaria il 28 ottobre su aumento di capitale da max 4,5 milioni

Zest

(Teleborsa) - Il Cda diha deliberato di sottoporre all’Assemblea straordinaria degli Azionisti convocata per il 28 ottobre 2025 la proposta di, per un importo massimo di, comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, da eseguirsi in via scindibile entro e non oltre il 31 dicembre 2025, mediante emissione di azioni ordinarie, da offrire in opzione a tutti gli Azionisti."Dopo il primo anno dalla fusione (1° aprile 2024) e l’intensa attività di riorganizzazione e valorizzazione dei processi, che hanno portato a marzo 2025 ad approvare il Piano Industriale 25-29", ha commentato la società in una nota, "l'Aumento di Capitale si inserisce nell'ambito di un, che prevede l'esecuzione die la realizzazione diche permettano al Gruppo disul mercato di riferimento italiano e crescere nel posizionamento europeo, consentendo inoltre, soprattutto in un momento di significativo sviluppo come quello che sta attraversando, di accelerare gli stessi investimenti, cogliere nuove opportunità e eseguire ed implementare più rapidamente progetti strategici in linea con l’attuazione del piano industriale".Inoltre, "l’Aumento di Capitale, insieme alle disponibilità liquide che saranno generate nei prossimi esercizi, consentirà alla Società e al Gruppo di disporre delle risorse finanziarie necessarie per accelerare l’".Il Cda, inoltre, ha convocato l'Assemblea ordinaria degli Azionisti per laa seguito delle dimissioni rassegnate da un membro del Consiglio lo scorso 30 aprile.