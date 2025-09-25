Abusivismo finanziario, CONSOB oscura 9 siti: totale sale a 1.408

Milano 13:49
Finanza
(Teleborsa) - CONSOB ha ordinato l'oscuramento di 9 nuovi siti web che offrono abusivamente servizi finanziari/prodotti finanziari o tramite cui sono abusivamente prestati servizi per le cripto-attività: 6 siti di intermediazione finanziaria abusiva, 1 sito mediante il quale viene svolta un'offerta di prodotti finanziari in mancanza di prospetto informativo e 2 siti mediante i quali vengono abusivamente prestati servizi per le cripto-attività.

Di seguito i siti per i quali la CONSOB ha disposto l'oscuramento: “Spreadmarkets” (sito internet https://spread-markets.com e relativa pagina https://client.spread-markets.com); “BitVex” (sito internet https://bit-vex.com); “Financexlimited” (sito internet https://finance-xlimited.com e relativa pagina https://client.finance-xlimited.com); “Finco Trades” (sito internet https://finco-trades.org e relativa pagina https://web.webfin-trades.org); “Geneve Capital Invest” (sito internet https://geneveinvesting.com e relativa pagina https://webtrader.geneveinvestingmarkets.com); “Afex Markets” (sito internet https://afex-markets.com e relativa pagina https://web-traderx.com); “Spazio Finanziario” (sito internet www.spaziofinanziario.pro e relativa pagina https://clients.spaziofinanziario.pro); “Ynln.com” (sito internet www.ynln.com); Bit Vanetta Limited (sito internet https://thebitvanettatrade.com).

Sale, così, a 1.408 il numero dei siti complessivamente oscurati dalla CONSOB a partire da luglio 2019, da quando l'Autorità è stata dotata del potere di ordinare l'oscuramento dei siti web degli intermediari finanziari abusivi.
