Analisi Tecnica: EUR/YEN del 24/09/2025

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 24 settembre

La giornata del 24 settembre chiude piatta per il cambio Euro / Yen, che riporta un +0,15%.

Tecnicamente, l'Euro contro Yen giapponese è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 174,96, mentre il supporto più immediato si intravede a 174,06. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 175,86.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
