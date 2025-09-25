Milano 9:27
Analisi Tecnica: Future FTSE MIB del 24/09/2025

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 24 settembre

Giornata poco mossa per il derivato italiano, che chiude la giornata del 24 settembre con una variazione percentuale negativa dello 0,33% rispetto alla seduta precedente.

Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per il Future sul FTSE MIB, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 42.005. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 42.275. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 41.875.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
