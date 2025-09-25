Analisi Tecnica: GBP/USD del 24/09/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 24 settembre
Discesa moderata per il CABLE, che chiude la giornata del 24 settembre con una variazione percentuale negativa dello 0,56% rispetto alla seduta precedente.
Lo scenario tecnico del cambio Sterlina britannica contro Dollaro USA mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 1,3423 con area di resistenza individuata a quota 1,3499. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 1,3397.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)