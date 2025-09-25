Milano 9:27
42.291 -0,31%
Nasdaq 24-set
24.504 0,00%
Dow Jones 24-set
46.121 -0,37%
Londra 9:27
9.226 -0,27%
23.591 -0,32%

Analisi Tecnica: GBP/USD del 24/09/2025

Finanza
Analisi Tecnica: GBP/USD del 24/09/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 24 settembre

Discesa moderata per il CABLE, che chiude la giornata del 24 settembre con una variazione percentuale negativa dello 0,56% rispetto alla seduta precedente.

Lo scenario tecnico del cambio Sterlina britannica contro Dollaro USA mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 1,3423 con area di resistenza individuata a quota 1,3499. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 1,3397.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```