Analisi Tecnica: Hang Seng Index del 24/09/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 24 settembre
Balza in avanti l'Hang Seng Index, che amplia la performance positiva con un incremento dell'1,37%.
Lo status tecnico di breve periodo dell'indice della Borsa di Hong Kong mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 26.656,1. Rischio di eventuale correzione fino al target 26.270,1. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 27.042,1.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)