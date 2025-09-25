Analisi Tecnica: indice CAC-40 del 24/09/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 24 settembre
Debole la giornata per l'indice principale della Borsa di Parigi, che porta a casa un calo dello 0,57%.
Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 7.857,2. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 7.812,6. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 7.797,7.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)