Milano 9:27
42.291 -0,31%
Nasdaq 24-set
24.504 0,00%
Dow Jones 24-set
46.121 -0,37%
Londra 9:27
9.226 -0,27%
23.591 -0,32%

Analisi Tecnica: indice CAC-40 del 24/09/2025

Finanza
Analisi Tecnica: indice CAC-40 del 24/09/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 24 settembre

Debole la giornata per l'indice principale della Borsa di Parigi, che porta a casa un calo dello 0,57%.

Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 7.857,2. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 7.812,6. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 7.797,7.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```