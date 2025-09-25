Analisi Tecnica: indice DAX del 24/09/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 24 settembre
Giornata positiva per il principale indice di Francoforte, che chiude a 23.666,8.
Tecnicamente la situazione di medio periodo è negativa, mentre segnali rialzisti si intravedono nel breve periodo, grazie alla tenuta dell'area di supporto individuata a quota 23.571,1. Lo spunto positivo di breve è indicativo di un cambiamento del trend verso uno scenario rialzista, con la curva che potrebbe spingersi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 23.718,5. A livello operativo, lo scenario più appropriato potrebbe essere una ripresa rialzista del titolo, con area di resistenza individuata a 23.866.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)