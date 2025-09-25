Analisi Tecnica: indice FTSE 100 del 24/09/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 24 settembre
Debole la giornata per il principale indice della Borsa di Londra, che porta a casa un calo dello 0,38%.
Le implicazioni di medio periodo del FTSE 100 confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 9.238,5 con primo supporto visto a 9.204,7. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 9.193,8.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)