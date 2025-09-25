Milano 9:27
42.291 -0,31%
Nasdaq 24-set
24.504 0,00%
Dow Jones 24-set
46.121 -0,37%
Londra 9:27
9.226 -0,27%
23.591 -0,32%

Analisi Tecnica: indice FTSE 100 del 24/09/2025

Finanza
Analisi Tecnica: indice FTSE 100 del 24/09/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 24 settembre

Debole la giornata per il principale indice della Borsa di Londra, che porta a casa un calo dello 0,38%.

Le implicazioni di medio periodo del FTSE 100 confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 9.238,5 con primo supporto visto a 9.204,7. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 9.193,8.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
