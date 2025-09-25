Milano 9:27
42.291 -0,31%
Nasdaq 24-set
24.504 0,00%
Dow Jones 24-set
46.121 -0,37%
Londra 9:27
9.226 -0,27%
23.591 -0,32%

Analisi Tecnica: indice FTSE Mid Cap del 24/09/2025

Finanza
Analisi Tecnica: indice FTSE Mid Cap del 24/09/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 24 settembre

Lieve ribasso per il FTSE Mid Cap, che chiude in flessione dello 0,45%.

Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista del FTSE Mid Cap. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 56.906, con il supporto più immediato individuato in area 56.429. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 56.270.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
