Analisi Tecnica: indice MDAX del 24/09/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 24 settembre

Seduta trascurata per l'indice dei titoli tedeschi a media capitalizzazione, che archivia la giornata con un timido +0,15%.

Lo scenario di medio periodo è sempre connotato negativamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche miglioramento, per la tenuta dell'area di supporto individuata a quota 30.152,1. Il movimento positivo di breve è indicativo di una potenziale inversione del trend ribassista, con possibili tentativi di aggressione dei prezzi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 30.469,1. E' concreta quindi la possibilità di una continuazione della fase rialzista verso quota 30.786,1.

