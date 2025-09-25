Milano 9:28
Analisi Tecnica: indice MDAX del 24/09/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 24 settembre

Seduta trascurata per l'indice dei titoli tedeschi a media capitalizzazione, che archivia la giornata con un timido +0,15%.

Lo scenario di medio periodo è sempre connotato negativamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche miglioramento, per la tenuta dell'area di supporto individuata a quota 30.152,1. Il movimento positivo di breve è indicativo di una potenziale inversione del trend ribassista, con possibili tentativi di aggressione dei prezzi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 30.469,1. E' concreta quindi la possibilità di una continuazione della fase rialzista verso quota 30.786,1.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
