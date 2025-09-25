Analisi Tecnica: indice Nasdaq Composite del 24/09/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 24 settembre
Giornata fiacca per il Nasdaq Composite, che archivia la seduta con un ribasso dello 0,33%.
La struttura di medio periodo resta connotata positivamente, mentre segnali di contrazione emergono per l'impostazione di breve periodo costretta a confrontarsi con la resistenza individuata a quota 22.701. Ottimale ancora il ruolo funzionale di supporto offerto da 22.382,7. Complessivamente il contesto generale potrebbe giustificare una continuazione della fase di consolidamento verso quota 22.267,6.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)