Analisi Tecnica: USD/YEN del 24/09/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 24 settembre
Punta con decisione al rialzo la performance del cross americano contro Yen, con una variazione percentuale dello 0,81%.
Lo status tecnico del Dollaro USA nei confronti dello Yen giapponese è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 149,195, mentre il primo supporto è stimato a 147,996. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 150,394.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)