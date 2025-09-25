Coldiretti e Filiera italia all’ONU: agroalimentare italiano modello di longevità per il mondo

(Teleborsa) - In occasione della Quarta riunione di alto livello dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite sulla prevenzione e il controllo delle malattie non trasmissibili e sulla promozione della salute e del benessere,con la partecipazione del vice presidente del consiglio e ministro degli Esteri Antonio Tajani, la proposta italiana per una corretta alimentazione basata sul modello agroalimentare del nostro Paese.Ad aprire i lavori, Responsabile mercati, internazionalizzazione e politiche comunitarie di Coldiretti e Amministratore Delegato di Filiera Italia, che ha sottolineato come “le malattie croniche non trasmissibili rappresentino oggi la prima causa di morte e disabilità nel mondo, ma i dati scientifici dimostrano che una dieta sana, varia e bilanciata, fondata su alimenti naturali e legati al territorio, è uno degli strumenti più efficaci per prevenirle”.hanno richiamato l’attenzione sull’urgenza di difendere la Dieta Mediterranea, patrimonio culturale ed etico che ha contribuito a fare dell’Italia uno dei Paesi più longevi al mondo, oggi minacciata dalla diffusione di diete omologate con cibi artificiali e ultra-formulati. “Se non invertiamo questa tendenza – ha avvertito Scordamaglia – rischiamo per la prima volta che le nuove generazioni abbiano un’aspettativa di vita inferiore a quella dei genitori”. Gli Usa rappresentano, in tale ottica, un caso esemplare, essendo il Paese caratterizzato da un tasso di obesità della popolazione tra i più alti al mondo (circa 60%) legato principalmente al fatto che il 60% delle calorie quotidiane viene fornito da alimenti ultraprocessati ed ultraformulati. Problema drammatico che il nuovo governo Usa ha dichiarato di voler contrastare con ogni strumento.er promuovere una corretta alimentazione, Scordamaglia ha ribadito la posizione italiana: “No a etichette semplicistiche o tasse punitive su singoli ingredienti: la nutrizione va intesa in maniera olistica, educando i consumatori, a partire dai bambini, a scegliere cibi naturali, sani e sostenibili”.Coldiretti e Filiera Italiaer il testo di risoluzione che contribuiranno con la loro partecipazione diretta a presentare e discutere all’assemblea delle Nazioni Unite e che recepisce molte delle proposte italiane. In particolare la distinzione tra abuso di alcol e consumo moderato e responsabile di prodotti di qualità come il vino, i cui benefici sono riconosciuti da studi epidemiologici e clinici.– ha concluso Scordamaglia – non ci sono solo interessi economici, pur rilevanti in una filiera che vale oltre 700 miliardi di euro, ma la stessa democrazia del cibo: garantire a tutti l’accesso a una dieta completa, sana e sostenibile”.L’eventoe numerose altre personalità e istituzioni del settore.