Coldiretti e Filiera italia all’ONU: agroalimentare italiano modello di longevità per il mondo

(Teleborsa) - In occasione della Quarta riunione di alto livello dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite sulla prevenzione e il controllo delle malattie non trasmissibili e sulla promozione della salute e del benessere, Coldiretti e Filiera Italia hanno approfondito, presso la House of Made in Italy alla Columbus Citizens Foundation,
con la partecipazione del vice presidente del consiglio e ministro degli Esteri Antonio Tajani, la proposta italiana per una corretta alimentazione basata sul modello agroalimentare del nostro Paese.
Ad aprire i lavori Luigi Scordamaglia
, Responsabile mercati, internazionalizzazione e politiche comunitarie di Coldiretti e Amministratore Delegato di Filiera Italia, che ha sottolineato come “le malattie croniche non trasmissibili rappresentino oggi la prima causa di morte e disabilità nel mondo, ma i dati scientifici dimostrano che una dieta sana, varia e bilanciata, fondata su alimenti naturali e legati al territorio, è uno degli strumenti più efficaci per prevenirle”.Coldiretti e Filiera Italia
hanno richiamato l’attenzione sull’urgenza di difendere la Dieta Mediterranea, patrimonio culturale ed etico che ha contribuito a fare dell’Italia uno dei Paesi più longevi al mondo, oggi minacciata dalla diffusione di diete omologate con cibi artificiali e ultra-formulati. “Se non invertiamo questa tendenza – ha avvertito Scordamaglia – rischiamo per la prima volta che le nuove generazioni abbiano un’aspettativa di vita inferiore a quella dei genitori”. Gli Usa rappresentano, in tale ottica, un caso esemplare, essendo il Paese caratterizzato da un tasso di obesità della popolazione tra i più alti al mondo (circa 60%) legato principalmente al fatto che il 60% delle calorie quotidiane viene fornito da alimenti ultraprocessati ed ultraformulati. Problema drammatico che il nuovo governo Usa ha dichiarato di voler contrastare con ogni strumento.Riguardo agli strumenti p
er promuovere una corretta alimentazione, Scordamaglia ha ribadito la posizione italiana: “No a etichette semplicistiche o tasse punitive su singoli ingredienti: la nutrizione va intesa in maniera olistica, educando i consumatori, a partire dai bambini, a scegliere cibi naturali, sani e sostenibili”.
Coldiretti e Filiera Italia hanno espresso soddisfazione p
er il testo di risoluzione che contribuiranno con la loro partecipazione diretta a presentare e discutere all’assemblea delle Nazioni Unite e che recepisce molte delle proposte italiane. In particolare la distinzione tra abuso di alcol e consumo moderato e responsabile di prodotti di qualità come il vino, i cui benefici sono riconosciuti da studi epidemiologici e clinici.“In gioco
– ha concluso Scordamaglia – non ci sono solo interessi economici, pur rilevanti in una filiera che vale oltre 700 miliardi di euro, ma la stessa democrazia del cibo: garantire a tutti l’accesso a una dieta completa, sana e sostenibile”.
L’evento ha previsto tra le altre cose una tavola rotonda con esponenti del mondo produttivo italiano ed americano e scienziati esperti di modelli alimentari a cui hanno partecipato tra gli altri il vice ministro Edmondo Cirielli, il nuovo Ambasciatore Italiano negli Usa Marco Peronaci, il sindaco di Pollica città simbolo della Dieta Mediterranea Stefano Pisani
e numerose altre personalità e istituzioni del settore.