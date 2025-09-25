Milano 11:24
42.389 -0,08%
Nasdaq 24-set
24.504 0,00%
Dow Jones 24-set
46.121 -0,37%
Londra 11:24
9.235 -0,16%
Francoforte 11:24
23.579 -0,37%

Economia, Macroeconomia
Eurozona, massa monetaria M3 rallenta oltre le attese ad agosto
(Teleborsa) - Rallenta oltre le attese la crescita della massa monetaria M3 nell'Eurozona nel mese di agosto 2025. La variazione annualizzata dell'aggregato M3, rilevata mensilmente dalla Banca Centrale Europea (BCE), si attesta infatti al 2,9% dal 3,3% del mese precedente e delle previsioni degli analisti. Il dato si è attestato in media al 3,2% nei tre mesi fino ad agosto.

Le componenti di M3 hanno mostrato i seguenti andamenti. Il tasso di crescita annuo dell'aggregato più ristretto M1, che comprende il circolante e i depositi overnight, si è attestato al 5,0% ad agosto, invariato rispetto al mese precedente. Il tasso di crescita annuo dei depositi a breve termine diversi dai depositi overnight (M2-M1) è stato pari a -1,4% ad agosto, rispetto al -0,8% di luglio. Il tasso di crescita annuo degli strumenti negoziabili (M3-M2) è sceso al 2,6% ad agosto, dal 6,1% di luglio.

(Foto: Mika Baumeister on Unsplash)
