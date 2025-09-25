Eurozona, massa monetaria M3 rallenta oltre le attese ad agosto

(Teleborsa) - Rallenta oltre le attese la crescita dellanell'Eurozona nel mese di. La variazione annualizzata dell'aggregato M3, rilevata mensilmente dalla Banca Centrale Europea (BCE), si attesta infatti al 2,9% dal 3,3% del mese precedente e delle previsioni degli analisti. Il dato si è attestato in media al 3,2% nei tre mesi fino ad agosto.Le componenti di M3 hanno mostrato i seguenti andamenti. Il tasso di crescita annuo dell'aggregato più ristretto M1, che comprende il, si è attestato al 5,0% ad agosto, invariato rispetto al mese precedente. Il tasso di crescita annuo dei(M2-M1) è stato pari a -1,4% ad agosto, rispetto al -0,8% di luglio. Il tasso di crescita annuo degli(M3-M2) è sceso al 2,6% ad agosto, dal 6,1% di luglio.