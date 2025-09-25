Milano 12:20
Francoforte: si concentrano le vendite su Siemens Healthineers

(Teleborsa) - Si muove verso il basso il produttore di apparecchiature per l'imaging medico e la diagnostica di laboratorio, con una flessione del 3,75%.

Lo scenario su base settimanale di Siemens Healthineers rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal DAX. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Lo scenario di breve periodo di Siemens Healthineers evidenzia un declino dei corsi verso area 43,82 Euro con prima area di resistenza vista a 45,16. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 42,94.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
