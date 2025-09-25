Milano 9:31
42.321 -0,24%
Nasdaq 24-set
24.504 0,00%
Dow Jones 24-set
46.121 -0,37%
Londra 9:31
9.229 -0,23%
23.592 -0,31%

GOLD del 24/09/2025

Finanza
GOLD del 24/09/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 24 settembre

Ribasso composto e controllato per il metallo giallo, che archivia la sessione in flessione dello 0,74% sui valori precedenti.

Allo stato attuale lo scenario di breve dell'oro rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 3.785,5. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 3.665,7. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 3.905,4.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
