GOLD del 24/09/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 24 settembre
Ribasso composto e controllato per il metallo giallo, che archivia la sessione in flessione dello 0,74% sui valori precedenti.
Allo stato attuale lo scenario di breve dell'oro rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 3.785,5. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 3.665,7. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 3.905,4.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)