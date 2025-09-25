Haiki+, apertura primo periodo esercizio warrant 2025-2025

(Teleborsa) - Haiki comunica che i portatori dei “WARRANT HAIKI+ 2025-2026
” potranno richiederne l’esercizio
a decorrere dal 6 ottobre 2025 fino al 30 ottobre 2025 (il “1° Periodo di Esercizio”).
I portatori dei Warrant potranno sottoscrivere Azioni Haiki+ di nuova emissione, prive del valore nominale, ammesse alla quotazione su Euronext Growth Milan (le “Azioni di Compendio”) nel rapporto di 1 Azione di Compendio per ogni 1 Warrant posseduto
, a un prezzo per Azione di Compendio, comprensivo di sovrapprezzo, (“Prezzo di Esercizio”) pari a 1,47 euro per il 1° Periodo di Esercizio.
Qualora i titolari dei Warrant non richiedano di sottoscrivere le Azioni di Compendio entro il termine finale del 1° Periodo di Esercizio, essi perderanno il relativo diritto per il 1° Periodo di Esercizio, fatta salva nuovamente la facoltà di esercitare i Warrant nel successivo periodo di esercizio
(il 2° periodo di esercizio previsto tra il 5 e il 30 ottobre 2026).